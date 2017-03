From the pages of "A Pictorial History of McKenzie" Shown is the old National Guard Armory, Wilker Brothers (Pajama Factory) and the old horse riding rink at Park and Locust Streets. File photo published in “A Pictorial History of McKenzie, Tennessee,” by The McKenzie Banner in October 2004. ... See MoreSee Less

AT&T is reporting it has resolved the service outage in Tennessee impacting wirelss calls to 9-1-1.





March 8, 2017- Working with the State of Tennessee's Emergency Communications Board, TEMA compiled the following regional, county-by-county, list of alternate numbers for emergency calls.







This list can be used as a resource in case there are lingering service issues and for future reference.







West Tennessee:



Benton County: (731) 279-4280



Carroll County: (731) 986-8947



Chester County: (731) 989-2787



Crockett County: (731) 696-2104 Option 3



Decatur County: (731) 852-3911



Dyer County: (731) 285-4019



Fayette County: (901) 465-3456



Gibson County: (731) 692-3714



Hardeman County: (731) 658-3871



Hardin County: (731) 925-9007



Haywood County: (731) 772-1215



Henry County: (731) 642-2424



Lake County: (731) 253-7791



Lauderdale County: (731) 635-1311



Madison County: (731) 423-6098



McNairy County: (731) 645-3406



Obion County: (731) 885-1515 (731) 885-7935



Shelby County: (901) 515-2525



· Bartlett: (901) 385-5555

· Millington: (901) 872- 3333

· Collierville: (901) 853-3207

· Shelby County Sheriff’s Office: (901) 379-7625

· Shelby County Fire: (901) 222-8000

· Memphis: (901) 458-3311

Tipton County: (901) 475-4300



Weakley County: (731) 364-5454







Middle Tennessee:



Bedford County: (931) 684-3411



Cannon County: (615) 563-4322



Cheatham County: (615) 792-2098



Clay County: (931) 243-3266



Coffee County: (931) 728-9555



Davidson County: (615) 862-8530 (Metro Nashville OEM)



· Nashville Police: (615) 862-8600

DeKalb County: (615) 215-3000



Dickson County: (615) 446-8041



Franklin County: (931) 967-3849



Giles County: (931) 363-0911



Grundy County: (931) 924-2077 (931) 924-2079 (931) 924-2081



Hickman County: (931) 729-5146



Houston County: (931) 729-5146



Humphreys County: (931) 296-2301 (931) 296-7792



Jackson County: (931) 268-0180



Lawrence County (931) 762-0450



Lewis County: (931) 796-3616



Lincoln County: (931) 433-4522



Macon County: (615) 666-3325



Marshall County: (931) 359-4044 (931) 359-4556



Maury County: (931) 381-3501



· Spring Hill: (931) 486-3269

Montgomery County: (931) 552-1011



Moore County: (931) 759-7323



Overton County: (931) 823-8593 (931) 823-6401



Perry County: (931) 589-3911



Putnam County: (931) 528-1555



Robertson County: (615) 384-4911



Rutherford County: (615) 898-7770



Smith County: (615) 735-2121



Stewart County: (931) 232-5322



Sumner County: (615) 442-1811



Trousdale County: (615) 374-3994



VanBuren County: (931) 946-4357



Warren County: (931) 668-7000



Wayne County: (931) 722-3613 Option 1



White County: (931) 738-7111



Williamson County: (615) 790-5757



· Franklin: (615) 794-2513

· Fairview: (615) 799-2435

Wilson County: (615) 444-8777 Option 0 (615) 449-7610 (615) 449-7243







East Tennessee



Anderson County: (865) 457-2414



Bledsoe County: (423) 447-5555



Blount County: (865) 983-3620



Bradley County: (423) 476-7511 Option 0



Campbell County: (423) 562-8095



Carter County: (423) 542-1845



Claiborne County: (423) 626-3121 Option 2



Cocke County: (423) 623-3064



Cumberland County: (931) 484-6176



Fentress County: (931) 879-8142



Grainger County: (865) 828-3337



Greene County: (423) 638-8663



Hamblen County: (423) 585-2701



Hamilton County: (423) 622-7777



· Chattanooga Police Department: (423) 698-2525

· Collegedale Police Department: (423) 396-3133

· East Ridge Police Department: (423) 611-1725

· Hamilton County Sheriff’s Department: (423) 622-0022

· Red Bank Police Department: (423) 877-2481

· Signal Mountain Police Department: (423) 886-2123

Hancock County: (423) 733-2250



Hawkins County: (423) 272-7121



Jefferson County: (865) 475- 3492



Johnson County: (423) 727-7761 Option 1



Knox County: (865) 215-4010



Loudon County: (865) 458-9081



Marion County: (423) 942-2525



McMinn County: (423) 745-3222



Meigs County: (423) 334-5268



Monroe County: (423) 442-4357



Morgan County: (423) 346-0911 Option 5



Pickett County: (931) 864-3210



Polk County: (423) 338-8215



Rhea County: (423) 775-2442



Roane County: (865) 354-8045



Scott County: (423) 663-2245



Sequatchie County: (423) 949-9912



Sevier County: (865) 774-3908



Sullivan County: (423) 323-3503



Unicoi County: (423) 743-1850



Union County: (865) 992-4062



Washington County: (423) 928-8847











































