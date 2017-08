Bethel University • Wildcats

2017 Bethel U Roster

Name Cl. Pos. Ht. Wt. Hometown MattAdams FR OL 5-11 270 GreenCoveSprings,FL MichaelAdams FR LB 6-1 215 GreenCoveSprings,FL ColeAndrews SR OL 6-6 275 McEwen,TN TylerArmstrong FR LB 5-8 220 Dickson,TN MarcaousBailey SR DL 6-3 289 Dyer,TN EthanBaltz FR OL 6-4 290 Paragould,AR ShataveonBass FR DL 6-1 240 Lebanon,TN VonteBates FR WR 6-0 185 Watertown,TN BraxtonBaugus JR QB 6-3 175 Trenton,TN RickyBeard FR WR 6-0 200 Jackson,TN JeremyBeaulieu SO LB 6-1 210 Jacksonville,FL ChrisBeavers SO OLB 6-2 200 ThompsonStation,TN KylerBeerman FR TE 6-1 213 Springfield,TN DylanBenson JR LB 6-0 270 Summertown,TN DylanBlack FR OL 6-1 285 Gibson,TN DarriusBomer FR FB 5-10 212 Lexington,TN JaiBoyd SO LB 5-10 217 McIntyre,GA ShawnBrashers,II SO LB 6-1 215 Antioch,TN ZacheryBrewer FR WR 6-2 163 Jackson,TN AustinBrock FR TE 5-9 200 Woodbury,TN HaydenBrophy FR DE 6-0 220 Knoxville,TN Trey’VonBrown SR LB 6-1 237 Humboldt,TN CortezBuckholts FR WR 6-2 208 Atlanta,GA DeWayneBuckner FR WR 5-7 190 Springfield,TN ChristianBurney SO WR 5-8 153 Gordon,GA ChristopherBurney SO DB 5-11 180 Gordon,GA JoshuaBurns SR DB 5-10 200 Orlando,FL OctavianBurrell SO RB 5-7 200 St.Augustine,TX LawrenceCampbell FR OL 6-6 315 Clarksville,TN ConnerCannon FR OL 6-4 290 Lafayette,TN SamCastronova JR QB 6-2 202 Buffalo,NY MikeyChennault FR FB 6-0 195 CedarHill/Adams,TN NolanChowbay JR QB 6-1 185 Mt.Juliet,TN DeviousChristmon FR DB 6-3 185 Franklin,TN CodyClark SR DL 6-0 245 Hohenwald,TN MarcusClemons FR FB 5-9 260 Murfreesboro,TN AustinCollier FR RB 6-0 230 Nashville,TN JohnathanCrabb FR WR 6-3 170 Milan,TN KarrheemDarrington JR DB 6-1 170 Miami,FL AyauntaDavis JR RB 6-2 247 Lebanon,TN TylanDickerson FR DL 6-3 300 Mt.Juliet,TN TraeDunlap FR DB 6-2 174 Jackson,TN SenturianDuReaux FR DB 5-11 180 Franklin,TN MichaelDyer FR WR 6-2 165 Shelbyville,TN KadrianEdwards SR DB 5-10 165 Jackson,TN ShawnElam,Jr. FR LB 5-6 200 Nashville,TN ThomasEllis FR OL 6-3 305 Umatilla,FL RobertEvans FR DB 6-0 185 Chattanooga,TN NickFenney FR DL 6-0 310 Millington,TN QuaShawnFord FR TE 6-3 212 Nashville,TN HunterFoster SR OL 6-2 270 McLemoresville,TN SinchezFoster FR DL 6-0 289 Gallatin,TN ErinFrancis SO DB 5-10 175 Atlanta,GA CarvoskyGarner SO LB 6-3 238 Center,TX DemetriceGilbert FR DB 5-11 152 Atlanta,GA JordanGillespie FR DB 6-2 175 Murfreesboro,TN BrentHarris FR WR 5-9 160 WhiteBluff,TN IanHarris FR OL 6-2 265 Lebanon,TN JoeHarrison,III FR RB 5-9 216 Buffalo,NY MarqueriousHayes SO WR 5-11 161 Memphis,TN MikhailHayes FR LB 5-8 182 Memphis,TN BraydenHelton FR LS 6-0 240 Brighton,TN EthanHendren FR OL 6-3 350 Dyersburg,TN JamaulHerman,Jr. FR TE 6-1 270 Chattanooga,TN IsaiahHess FR OL 6-2 292 Brownsville,TN EriqHicks SO DL 6-2 325 Lawrenceburg,TN TreyHolland FR DB 5-11 175 Chattanooga,TN MalekHolman JR LB 6-1 195 Murfreesboro,TN Cam’RonHopkins FR RB 5-6 179 Dyersburg,TN XzavierHopkins FR LB 5-8 205 Texarkana,TX MalikHuddleston SO DL 6-3 265 Nashville,TN TitoHunter JR DB 5-8 160 Memphis,TN MarkJackson,Jr. FR DB 5-8 180 UnionCity,TN DavidJames FR LS 6-2 270 Murfreesboro,TN RowanJasper FR DB 5-11 205 Mt.Juliet,TN JonathanJenkins SO DB 5-11 208 Mt.Juliet,TN ReissJenkins SO LS 6-2 205 Collierville,TN DevanteJimenez JR TE 6-6 255 Pulaski,TN DylanJohnson FR WR 5-10 180 Huntingdon,TN JeremyJohnson SO LB 6-2 240 Mt.Pleasant,TX JavellJones FR DB 6-0 175 Texarkana,TX JoeyJones FR DL 5-10 390 Birmingham,AL KeshawnJones FR WR 5-9 175 Texarkana,TX ZackJones SO DB 5-10 175 Martin,TN KolbyKahlden JR OL 6-0 280 Caldwell,TX DarwinKelly,Jr. FR RB 5-9 160 WinterHaven,FL SammyKhalil FR DL 6-5 315 Houston,TX EricKnight JR WR 6-1 208 Nashville,TN JohnnyKrzesimowski FR LB 6-0 285 Waverly,TN ChristianLancaster FR WR 5-6 155 Nashville,TN MarcusLeft,Jr. FR DB 5-10 165 Nashville,TN JacobLovelace FR RB 6-0 184 Lawrenceburg,TN MyronMartin FR LB 6-1 195 Memphis,TN ColeMcCorkle FR OL 6-4 320 Lebanon,TN QuincyMcDonald FR WR 5-11 175 Dresden,TN AndrewMcKinney FR DB 5-9 185 Birmingham,AL BreelanMcKinney JR RB 5-7 194 Jackson,TN RondariusMcKinney SOOL 6-3 270 Jackson,TN BreonMelvin SR WR 6-3 195 Richmond,VA LukeMitchum SO WR 6-6 210 SanAntonio,TN JaylenMontague JR DB 6-1 182 Humboldt,TN JohnatazzieMontague FR DB 5-11185 Jackson,TN JadenMoore FR DL 6-2 325 Lebanon,TN BlakeMosley SO OL 6-2 300 Franklin,TN DylanNash SR OL 6-3 275 Hendersonville,TN JacobNaumoff FR QB 6-0 215 Knoxville,TN ChristianNeedham FR DL 6-2 175 Medina,TN KinteviusNewsom FR RB 5-10 230 BethelSprings,TN CollinO’Brien JR DL 6-4 320 Hohenwald,TN ChaseOwens FR DL 6-0 280 Lebanon,TN AnthonyPatrick JR LB 6-1 230 Nashville,TN TristanPauwels FR TE 6-5 295 CocoaBeach,FL CarsonPenn FR LB 6-1 200 Memphis,TN WilliamPenney SO LB 5-11 215 Medina,TN NickPerrine JR LB 6-0 220 Depew,NY BretPeterson JR OL 6-3 273 Lafayette,GA JuJaunPhillips FR RB 5-11 153 Texarkana,TX DannyPierce FR DB 6-0 170 Buffalo,NY TracePierce FR OL 6-5 330 Dickson,TN MarioPinson JR DL 6-0 330 Nashville,TN DexterPirtle FR WR 6-0 160 Jackson,TN Da’JawnPolk FR DL 5-10 240 Jackson,TN ForestPotts FR OL 6-3 315 Lawrenceburg,TN DaviusPrather FR RB 5-11 175 Savannah,TN DannyPrice SO DB 6-0 165 Buffalo,NY J’KobiReddick FR DB 5-8 183 Tampa,FL ShunReed FR DB 6-0 175 Murfreesboro,TN ChristopherRichard JR WR 5-11 155 Camden,TN MichaelRobinson FR DL 6-1 329 Shreveport,LA KobeRogers FR WR 5-10 205 Lexington,TN MarvinRudd SO TE 6-3 205 Memphis,TN CJRudolph FR DB 5-10 177 Birmingham,AL XavierScruggs FR DB 5-7 175 Knoxville,TN JordanShepherd FR FB 5-8 207 Milan,TN BradenSimmons FR TE 6-6 205 Unionville,TN JakeSinclair FR K 5-9 180 Waynesboro,TN JakeSisk FR WR 5-10 190 Huntingdon,TN DerekSmith FR WR 6-1 180 GreenCoveSprings,FL SheltonSmith FR DB 6-0 190 Fayetteville,TN ChaiseSorrow FR QB 5-11 240 Pikeville,TN ChandlerSpann FR DL 6-1 220 Lexington,TN MartaviusStarks SR DB 5-7 155 Memphis,TN NicholasStrickland SR LB 5-10 240 Memphis,TN WilliamSullivan,Jr. FR FB 5-8 235 Chattanooga,TN BlakeSweat SO OL 6-4 320 Adamsville,TN MarshalTanner FR TE 6-4 235 Birmingham,AL De’OntayTate FR RB 5-10 190 Knoxville,TN ThomasTate FR FB 5-11 208 Nashville,TN JordanTaylor FR LB 6-0 200 Lexington,TN FrankThomas,III FR DB 6-0 176 VirginiaBeach,VA DanielThrower FR RB 5-9 185 HazelGreen,AL ChanceTownes FR OL 6-5 323 Atwood,TN RhettTucker FR OL 6-0 275 Decatur,AL RodrickTunstall FR OL 6-3 255 Birmingham,AL DaltonTurbow FR OL 5-11 285 Martin,TN JocquiseUpton SR WR 5-9 165 Nashville,TN KenyonVaughn FR DB 5-7 168 Nashville,TN J.J.Walker FR LB 5-10 230 Clarksville,TN KyleWallace SO DB 5-11 180 Chicago,IL SpencerWard FR OL 6-0 305 Paris,TN JustinWheeler FR RB 5-7 175 Chattanooga,TN DaisuanWhitfield FR WR 6-1 162 Perry,GA TaetonWienk FR LB 6-0 215 Dover,TN ChrisWilliams FR LB 5-10 240 Munford,TN JaydenWilliams FR FB 5-11 240 Huntingdon,TN JoshWilliams SO FB 5-11 205 Mt.Juliet,TN NoahWilliams SO DB 5-11 170 SpringHill,TN TyroneWilson SO DL 6-0 300 Russellville,AL ZacharyWinston SO WR 5-8 172 Knoxville,TN RileyWood FR LS 6-0 245 LandO’Lakes,FL TristanWood JR DB 6-1 185 LandO’Lakes,FL KylanWoods FR DB 6-0 185 Jackson,TN JohnYancey FR TE 6-2 210 Lexington,TN Jon’lukYoung FR WR 5-11 185 Tampa,FL