HMS Honor Rolls, First Nine Weeks

HMS announces the students who made Honor Roll the 1st nine weeks of school. Principal’s Honor Roll includes students who made all A’s and Honor Roll includes students who made all A’s and B’s.

4th Grade Principal’s Honor Roll

Lanie Batey, Broox Bennett, Wyatt Bergman, TJ Brea, Briley Brown, Caleb Ezell, Mandie Hodge, Tripp Johnson, Claire Jones, Will Lewis, Emma Partridge, Brady Rogers, Julienne Salma, Silas Sharp, Derrik Spearman, Mary Kendall Stevens, Blaine Todd

A/B Honor Roll

Sunny Carter, Trevor Davis, Madison Dill, James Drinkard, Keran Gordon, Hunter Hill, Tyreke Hutch, Esme Lamb, Jaden Martin, Shiloh Middleton, Brooklyn Pearson, Celeste Perez, Meredith, Perritt, Sawyer Raines, Shawn Simpson, McCauley Spellings, Kiley Stephenson, Tanner Stephenson, Fisher Stokes, Camden Swafford, Waylon Triplett

5th Grade Principal’s Honor Roll

Lainey Bales, Cole Chafin, Daniel Ou

A/B Honor Roll

Kansas Barnhill, Blake Brown, Delaney Byars, Claire Cary, Addi Jade Clark, Anna Beth Crews, Wyatt Forbess, Cage Freeman, Briana Gilbert, Tylan Johnson, Quinn Kelley, Jeremiah Latch, E.J. Lewis, Chase Mayfield, Chloe Mitchell, Owen Morey, Olivia Noonan, Braylon Rich, Gabriel Salma, Gabe Smothers, Grace Smothers, Josey Stokes, Emily Tippitt, Brady Warbritton

6th Grade Principal’s Honor Roll

Graham Bartholomew, Ella Beamon, Jax Bennett, Austin Byrd, Ava Ryan Canovan, Maddox Clark, Kelby Crossno, Braden Douglas, Karlie Foster, Ashton Hutcherson, Lilly Kee, Mason Kyle, Madison Mann, Pari Patel, Kaleb Pearson, Kayla Price, Avery Reindl, Natalie Rogers, Josie Sanders, Pate Tippitt, Kaida Walton

A/B Honor Roll

Alyssa Algood, Adalyn Allen, Easton Butler, Allison Chaney, Lincoln Dodd, Graydon Hall, Jani Harris, Jacob Hicks, Natalie Kreuziger, Jazalyn McCord, Eli Mota, Keely Mummert, Rachel Neely, LG Parish, Jay Postlethwait, Will Reeves, Ashlyn Rich, Rylee Simmons, Lexi White, Ava Williams

7th Grade Principal’s Honor Roll

Matthew Davis, Lia Fuller, Olivia Harvey, Ty Kelley, Jenna Magee, Jack Mayfield, Ashlyn Milelr, Tatum Nolen, Keller Smith, Lexie Stevens, Turner Grace Thompson

A/B Honor Roll

Aubrey Abbott, Isaiah Austin, Chaisee Bell, Allie Bennett, Ashlyn Chafin, Rebecca Chessor, Shleby Childress, Aiden Chrisman, Emily Cole, Luke Cooper, Jacob Dickson, Sydney Donald, Kevon Finch, Bella Gargus, Josselyn Hernandez, Jason Hicks, Molly Hicks, Stephanie Hollowell, Selina Hutt, Kanazia Jordan, Colton King, Hannah King, Nate Kolwyck, Ethan Lewis, Layten Montes de Oca, Hannah Moody, Kelson Moore, Myah Mota, Lydia O’Bryant, Oliver Oxford, Lakin Pinson, Seth Ricketts, Alayna Rivera, Riley Rogers, Tristan Sanford, Sadie Shands, Chloe Thrasher, Brianna Umstead, Sydney Vinson, Erin White, Josie Williams

8th Grade Principal’s Honor Roll

Brayden Bales, Kaley Bennett, Angel Furst, Rylee Holladay, Aden Hutcherson, Sean Magee, Angus McCoy, Kaylee Miller, Blake Reeves, Jackson Sellers, Sam Sturgis, Natalie Taylor, Cade Wood

A/B Honor Roll

Samuel Allen, Jaedan Arnold, Chris Avery, Garett Brawner, Hunter Britt, Michael Byrd, Campbell Cary, Jacob Colvett, Maddie Crossno, Ellie Culbreath, Domonick Farmer, Jagger Floyd, Haiden Glidwell, Seth Hughes, Kylen Johnson, Elizabeth Jordan, Abby Lewis, Caytee Maxwell, Tyler McDaniel, Paxton Neely, Aidan Ninness, Madison Noonan, Emma Powell, Maggie Prater, Jewlia Reindl, Nate Ricketts, Lindsey Sanders, Greenlee Sharp, Jacob Sullivan, Taylor Walters